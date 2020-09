Physikprofessor John Preskill vom California Institute of Technology schrieb, das von Google reklamierte Ergebnis sei ein Test dafür, wie gut der Prozessor arbeite, darüber hinaus bedeute es in der Praxis nur wenig. Die Arbeit an Quantencomputern habe ein neues Stadium erreicht, bis sich das in der Gesellschaft auswirke, könne es aber noch Jahrzehnte dauern. Preskill hatte den Begriff "Quantenvorherrschaft" geprägt.



Monroe schloss sich dieser Einschätzung an. "Der interessantere Meilenstein wäre eine sinnvolle Anwendung", sagte er.