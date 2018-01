Offengestanden sieht es nicht danach aus. Der Handymarkt ist klar aufgeteilt und hart umkämpft. Auch bei den Betriebssystemen gibt es eher sachte Verschiebungen als echte Revolutionen. Android ist unbestrittener Marktführer (läuft auf 80 Prozent aller Handys in Deutschland), iOS steht an Nummer zwei (14 Prozent in Deutschland). Das Windows Phone büßte dagegen weitere Marktanteile ein (5,4 Prozent).