Nach Konferenzen in San Francisco und Tokio findet in dieser Woche in London eine weitere Google-Cloud-Next-Konferenz statt. In Vorträgen und Workshops präsentiert der Suchkonzern neue Entwicklungen rund um seine Datenwolke. Die zweitägige Konferenz, die am gestrigen Mittwoch begann, richtet sich an Unternehmen und Entwickler im europäischen Raum. Das Interesse ist groß, die Veranstaltung seit Wochen ausverkauft.