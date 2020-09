Selbstfahrendes Auto der Google-Schwesterfirma Waymo. Archivbild

Quelle: Andrej Sokolow/dpa

Die Roboterwagen-Firma Waymo stellt sich darauf ein, dass Software für selbstfahrende Autos den Menschen nicht vom Steuer verdrängen wird. "Wir werden auch in Zukunft unglaublich viele interessante Autos für menschliche Fahrer erleben, vielleicht sogar mehr als in der Vergangenheit", sagte der Chef der Google-Schwesterfirma, John Krafcik, der Zeitschrift "Auto Motor und Sport".



Autonomes Fahren könne dagegen die Straßen sicherer machen. Krafcik schlägt andere Töne an als es unter Entwicklern lange üblich war.