Manuel Neuer heiratete in Monopoli, Italien. Quelle: dpa

Wo hat Manuel Neuer geheiratet? Diese Frage gehörte tatsächlich zu den Google-Anfragen mit dem höchsten Anstieg im Suchinteresse 2017. Neben Anfragen mit politischen Hintergründen waren auch Fragen nach der Bedeutung von Feiertagen beliebt.



Alles, was innerhalb einer anhaltenden Phase besonders oft gesucht wird, landet in der Liste der "trending Begriffe". Manche Gruppen machten sich einen Spaß daraus, mit einer sinnfreien Frage in dieser Liste zu landen. So gaben sie über einen kurzen Zeitraum immer wieder eine festgelegte Frage in die Google-Suchmaske ein. Das könnte erklären, warum sich die Frage "Wo können Möwen in Krefeld kostenlos Karussell fahren?" unter den Top-10-Begriffen befindet.