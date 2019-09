Russland: Google soll politische Werbung verboten werden. Archiv

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die russische Medienaufsicht hat die Konzerne Facebook und Google aufgefordert, politische Werbung am kommenden Wochenende zu streichen. Ein Missachten dieser Anordnung werde als Einmischung in innere Angelegenheiten Russlands gewertet, teilte die Aufsicht mit.



Am Sonntag sind mehrere kommunale Wahlen angesetzt, darunter auch in Moskau. Dort hat es in der Vergangenheit regierungskritische Demonstrationen gegeben, die sich gegen den Ausschluss oppositioneller Kandidaten bei der Wahl richteten.