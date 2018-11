Die Aufgaben werden so gestellt, dass ein Mensch sie schnell und problemlos lösen kann, ein Bot aber gnadenlos scheitert. Das funktioniert nicht immer. Oft kommt es vor, dass man den Test wiederholen muss – manchmal auch mehrere Male. Zudem werden die Bots immer intelligenter. Sie lösen viele Aufgaben per automatischer Bilderkennung und umgehen so den angestrebten Schutz.