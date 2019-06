"In den nächsten Tagen wird die 'Gorch Fock' zu einem neuen Liegeplatz geschleppt, wo unsere Schiffbauer für die kommenden drei Monate an dem Segelschulschiff arbeiten werden." Nächster Meilenstein werde das Stellen der Masten in voraussichtlich einem Vierteljahr sein. Weil der Rumpf derzeit nur einen grau-grünen Schutzanstrich hat, muss die "Gorch Fock" wieder in ein Dock, um im traditionellen Weiß gestrichen zu werden. Dies kann nicht in Elsfleth gemacht werden.