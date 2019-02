Frau von der Leyen will zum dritten Mal mit dem Kopf durch die Wand und trifft in Sachen "Gorch Fock" zum dritten Mal eine teure Fehlentscheidung. Matthias Höhn, Die Linke

Das Dock in Bremerhaven gehöre auch keiner zertifizierten Abwrackwerft, in der ein Schiff zerlegt werden könnte. "Wenn wir jetzt das Dock fluten würden ohne Ballast, würde die 'Gorch Fock' in der Weser umkippen. Und damit wäre ja auch keinem geholfen", sagt Gädechens. Kritik kommt aus der Opposition. "Die Arbeiten an der "Gorch Fock" sind unverzüglich und so lange einzustellen, bis die Bestechungsvorwürfe gegen die Werft, der Vorwurf des dubiosen Finanzgebarens des Werft-Vorstandes und die massive Kostenexplosion geklärt sind", forderte FDP-Haushaltsexperte Karsten Klein.



Schadenersatzansprüche gegen die Werft müssten geprüft werden. Matthias Höhn (Linke) erklärte: "Frau von der Leyen will zum dritten Mal mit dem Kopf durch die Wand und trifft in Sachen "Gorch Fock" zum dritten Mal eine teure Fehlentscheidung."