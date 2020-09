Ökumenischer Gottesdienst in Volkmarsen.

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Einen Tag, nachdem ein Mann mit einem Auto im nordhessischen Volkmarsen in eine Menge gefahren ist, hat der Fuldaer Bischof Michael Gerber die Menschen bei einem ökumenischen Gottesdienst zum Zusammenhalt aufgerufen.



Die Tat könne man nicht verstehen, sagte der katholische Geistliche laut Redemanuskript am Dienstagabend. Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, sagte, das Geschehene habe das Leben in Volkmarsen radikal verändert, doch Gott sei bei den Menschen.