Premierministerin May (3.v.r.) und Bürgermeister Khan (2.v.r.). Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Großbritannien hat mit einem Gedenkgottesdienst und einer Schweigeminute an die Opfer eines Terroranschlages vor einem Jahr in London erinnert. Drei islamistische Attentäter hatten damals auf der London Bridge und dem nahen Borough Markt acht Menschen getötet und fast 50 verletzt.



Die Männer fuhren mit einem Mietwagen auf der Brücke gezielt in Passanten. Anschließend stachen sie auf dem nahen Borough Market wahllos auf Menschen ein. Polizisten erschossen kurze Zeit später die Angreifer.