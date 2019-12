Margot Käßmann

Quelle: dpa

Kurz vor Weihnachten hat Theologin Margot Käßmann mehr Aufmerksamkeit für Kinder gefordert. Die Geschichte von der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem führe vor Augen, wie verletzlich Kinder seien, sagte die Ex-EKD-Ratsvorsitzende in einem ZDF-Fernsehgottesdienst.



"In unserem Land und in unserer Welt gibt es so viele Kinder, die sich nach Wärme und Aufmerksamkeit, nach einer behüteten Kindheit sehnen", sagte Käßmann. "Schauen wir hin, nehmen wir sie wahr, geben wir, was wir geben können an Zuwendung und Unterstützung."