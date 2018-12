Der Bayerische Verdienstorden. Archivbild

Quelle: Frank Leonhardt/dpa

Entertainer Thomas Gottschalk (68) hat in einem Leserbrief im "Spiegel" erzählt, dass bei dem Brand in seiner Villa in Malibu auch sein Bayerischen Verdienstorden verglüht ist. Darauf hat sich jetzt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Wort gemeldet.



"Natürlich bekommt Herr Gottschalk seinen Orden samt Urkunde wieder. Bayern ist stolz auf ihn." Gottschalk solle den Orden bei Gelegenheit in der Staatskanzlei ersetzt bekommen.