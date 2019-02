Die abscheuliche Tat geschah nordwestlich von Straßburg.

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Nach einer Gräberschändung auf dem jüdischen Friedhof von Quatzenheim im Elsass will Staatschef Emmanuel Macron den Ort noch besuchen. Das kündigte Innenminister Christophe Castaner im Sender RTL an. Er werde Macron begleiten, so Castaner. Auf dem Friedhof nordwestlich von Straßburg wurden rund 80 Gräber geschändet.



Die Zahl antisemitischer Vorfälle nimmt in Frankreich zu. Erst am Wochenende war der Schriftsteller Alain Finkielkraut am Rande einer "Gelbwesten"-Demonstration beschimpft worden.