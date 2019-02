Childish Gambino erhielt mehrere Grammy-Awards.

Childish Gambino hat mit seinem Song "This Is America" den Grammy für das beste Lied des Jahres gewonnen. Der Musiker setzte sich zusammen mit Songschreiber Ludwig Göransson unter anderem gegen Kendrick Lamar und SZA mit "All The Stars" und Drake mit "God's Plan" durch. Zudem gewann der Song auch den Preis für die beste Aufnahme des Jahres.



Die britische Sängerin Dua Lipa ("New Rules") wurde bei der Verleihung in Los Angeles als beste neue Künstlerin des Jahres ausgezeichnet.