Erneut ist in den Bergen der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria ein Waldbrand ausgebrochen. Mehr als 2.000 Menschen hätten im Zentrum der Insel in Sicherheit gebracht werden müssen, teilte der Sicherheitsrat der kanarischen Regierung mit. Der Brand habe sich schnell auf mehr als 400 Hektar ausgebreitet.



"Wir erwarten eine schwierige Nacht, da starker Wind vorhergesagt ist", sagte er. Das Feuer war am Samstagabend in der Stadt Valleseco und dem nahe gelegenen Dorf Tejeda ausgebrochen.