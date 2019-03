Patronenhülsen auf einer Straße in Kabul. Symbolbild

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Mörsergranaten-Angriff auf eine Gedenkfeier mit hochrangigen Politikern mindestens drei Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.



Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Angriff auf die Gedenkveranstaltung für einen ehemaligen prominenten Führer der schiitischen Hasara-Minderheit für sich. IS-Kämpfer hätten einen "Schrein" angegriffen, hieß es in einer Mitteilung.