Vertrag über kostenfreies Bahnfahren für Soldaten.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) strebt an, dass Soldaten in Uniform bald auch Regionalzüge privater Bahn-Unternehmen kostenlos nutzen können. Sie sei zuversichtlich, hierfür in den nächsten Monaten Lösungen erreichen zu können, sagte sie.



Dazu wurde ein Eckpunktepapier unter anderem mit Vertretern regionaler Verbünde unterzeichnet. Kramp-Karrenbauer und Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz besiegelten zudem eine Vereinbarung über Gratisfahrten für Soldaten in Uniform ab 1. Januar 2020.