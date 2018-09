Kemal Kilicdaroglu ist Vorsitzender der CHP. Quelle: Ali Unal/AP/dpa

Der Chef der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei hat den wiedergewählten Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen "Diktator" genannt. Er verweigerte ihm die Gratulation. "Jemandem, der eine Diktatur anstrebt, gratuliert man nicht", sagte Kemal Kilicdaroglu in Ankara.



"Jemandem, der nicht an Demokratie glaubt, kann man nicht gratulieren. Jemandem, der die Organe der Legislative, Judikative und Exekutive an sich bindet, kann man nicht gratulieren", fuhr er fort.