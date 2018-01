Der Polizei boten sich erschütternde Bilder. Quelle: Andrew Foulk/ZUMA Wire/dpa

Ein Ehepaar in Kalifornien hat seine 13 Kinder unter grausamen Bedingungen über Monate gefangen gehalten. Einer 17-Jährigen sei am Sonntag in der Nähe von Los Angeles die Flucht gelungen, berichtete das Büro des Bezirkssheriffs in Riverside.



Das Mädchen habe die Polizei informiert. Den Beamten boten sich erschütternde Bilder. Einige der Geschwister seien mit Ketten an ihre Betten gefesselt gewesen - sie seien unterernährt und sehr schmutzig gewesen. Die Eltern wurden festgenommen.