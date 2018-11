Jim Reeves 2001 in Berlin. Quelle: Jens Kalaene/Zentralbild/dpa

Für den tödlichen Angriff auf den Musiker Jim Reeves in einem Hostel in Berlin sind zwei Männer zu langen Haftstrafen verurteilt worden. 14 Jahre ergingen gegen einen 31-Jährigen. Für 13 Jahre soll ein 24-Jähriger ins Gefängnis.



Die aus Polen stammenden Bauarbeiter hätten sich des besonders schweren Totschlags sowie des besonders schweren Missbrauchs schuldig gemacht, so das Landgericht. Die Angeklagten seien erheblich alkoholisiert gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.