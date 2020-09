Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU). Archivbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat den Beitrag Deutschlands für den Green Climate Fund zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes in armen Ländern auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt. Deutschland sei damit der drittgrößte Geber hinter Frankreich und Großbritannien.



Mit dem knapp zehn Milliarden Euro schweren internationalen Fonds sollen arme Länder bei der Senkung der CO2-Emissionen und bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden. Der Green Climate Fund ist das wichtigste Instrument in der Klimafinanzierung.