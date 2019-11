Greenpeace und das C der CDU in Leipzig - als Kopie.

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Das gestern in Berlin geklaute C der CDU ist wieder da - zumindest als Kopie. Es erschien auf zwei Beinen zu Beginn des Parteitags auf dem Leipziger Messegelände und begehrte Einlass - vergeblich.



Greenpeace hatte das C aus dem Logo an der Berliner Parteizentrale entfernt. In Leipzig rollte die Organisation über dem Eingang ein Transparent aus mit der Aufschrift: "CDU sollst das Klima schützen". Dann ließen die Aktivisten das C fallen, sodass "DU sollst das Klima schützen" entstand.