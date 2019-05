Beim Petersberger Klimadialog beraten seit Montag in Berlin rund 35 Minister aus aller Welt über die Umsetzung des Pariser Abkommens und die Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz. Dazu soll auch die chilenische Umweltministerin Carolina Schmidt sprechen. Mit Blick auf die Rede von Merkel sagte Anton Hofreiter, dass er mit einem "peinlichen Auftritt" rechne. Wer sich in der eigenen Regierung auf keinerlei wirksame Maßnahmen beim Klimaschutz einigen könne, "kann sich mit einem Klimaschutz-Appell an andere nur noch blamieren", sagte er.