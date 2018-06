Etwas weiter nördlich in der arktischen Barentssee hat die Regierung in Oslo bereits Fakten geschaffen. Zuletzt 2016 wurden Lizenzen für zahlreiche Claims an unterschiedliche Firmen vergeben, unter ihnen die staatseigene Ölgesellschaft Statoil und das russische Unternehmen Lukoil. Jetzt muss sich die Regierung dafür vor Gericht verantworten: Geklagt haben unter anderem Greenpeace und die norwegische Umweltorganisation "Nature and Youth". Die Kläger begründen ihren Schritt damit, dass die Regierung gegen das Pariser Klimaabkommen verstoße - und gegen Artikel 112 der Landesverfassung.