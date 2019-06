Hofstetter empfahl, sich an der Kennzeichnung von Eiern zu orientieren: Hier zeigt eine Ziffer an, wie das Huhn lebt. Das Beispiel zeige, das Verbraucher bereit sind, für bessere Haltungsbedingungen von Tieren mehr Geld auszugeben. Hofstetter betonte, dass mehrere Handelskonzerne längst selbst einen sogenannten Haltungskompass für Fleischverpackungen eingeführt haben: "Die Wirtschaft ist viel weiter als die Bundesregierung. Es ist unverständlich, dass dennoch weiter der Irrweg eines freiwilligen Labels genommen wird und dafür Millionen an Steuergeldern draufgehen."