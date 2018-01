Zu seinem Geburtstag gibt es viel Lob - auch aus anderen Parteien. Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder lobt, Gysi habe immer draufhauen können, "aber nie mit dem Säbel, sondern immer mit dem Florett". Der Linke sei nur in der falschen Partei. Für die Grünen-Politikerin Claudia Roth ist Gysi noch immer ein "Popstar in der Politik", äußert sie sich wie Schröder in einer Dokumentation des MDR.