Klimaaktivistin Luisa Neubauer will den angebotenen Sitz im Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy nicht haben - macht Siemens-Chef Joe Kaeser aber einen anderen Vorschlag. Sie habe Siemens darum gebeten, das Angebot jemandem von Scientists For Future zu machen, sagte Neubauer.



Kaeser hatte Neubauer den Posten am Freitag bei einem Gespräch über die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien angeboten. Siemens will am Montag über das Projekt entscheiden.