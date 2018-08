Kondome auf dem Leuchttisch (Symbolbild). Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Kondomhersteller Durex hat mehrere Chargen latexfreier Kondome zurückgerufen. Die betroffenen Präservative erfüllten die Anforderungen an die Belastbarkeit nicht bis zum Ende der Haltbarkeit, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit.



Die Kondome können die Kunden entweder im Geschäft zurückgeben oder an Durex schicken. Die Firma kündigte an, Kaufpreis und Versandkosten dann zurückzuerstatten.