Auf dem Weg in die USA. Quelle: Oliver De Ros/AP/dpa

Auf ihrem Weg in die USA haben Hunderte Migranten aus Mittelamerika an der Grenze von Guatemala zu Mexiko einen Zaun überwunden und die Grenze überquert. Polizisten versuchten die Menschen zurückzuhalten. Steine flogen, es gab Verletzte.



Seit Beginn der Woche haben sich Tausende Migranten an der Grenze gesammelt, unter ihnen viele Kinder und Frauen. Die meisten der Flüchtlinge kommen aus Honduras, einige auch aus Guatemala und El Salvador. Das gemeinsame Ziel sind die USA.