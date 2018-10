Migranten auf einem selbstgebauten Floß. Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Tausende Migranten aus Mittelamerika warten auf ihrem angestrebten Weg in die USA an einem Grenzübergang zwischen Guatemala und Mexiko. Einige versuchten, den Grenzfluss Suchiate zu überqueren, um ohne Registrierung ihren Weg fortsetzen. Das berichtete die Bürgermeisterin der zuständigen Gemeinde, Sonia Eloina Hernandez Aguilar.



Seit Beginn der Woche haben sich Tausende Migranten an der guatemaltekischen Grenze zu Mexiko gesammelt, unter ihnen viele Kinder und Frauen. Ihr Ziel sind die USA.