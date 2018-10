Auf ihrem angestrebten Weg in die USA haben Migranten aus Mittelamerika an der Grenze von Guatemala zu Mexiko einen Zaun und damit die Grenze überwunden. Die zunächst chaotische Situation sei unter Kontrolle, erklärte Manelich Castilla, Chef der mexikanischen Bundespolizei.



Das Ziel, Gewalt an der Grenze zu vermeiden, sei erreicht worden. Die mexikanischen Behörden hätten begonnen, Flüchtlinge in Migrationszentren zu bringen. Dort würden ihre Papiere geprüft, erklärte die Migrationsbehörde.