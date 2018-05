Ein Hamas-Protest im Gazastreifen. Quelle: Mohammed Talatene/dpa

Kurz vor dem Jahrestag zur israelischen Staatsgründung hat der Chef der radikal-islamischen Hamas seine Unterstützung für Grenzdurchbrüche nach Israel deutlich gemacht. "Was ist das Problem, wenn Hunderttausende einen Zaun durchbrechen, der keine Grenze ist?", fragte Jahia Sinwar.



Am 15. Mai jährt sich zum 70. Mal die "Nakba" (deutsch: Katastrophe). Die Palästinenser erinnern an die Vertreibung und Flucht von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgten.