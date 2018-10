Trump drohte via Twitter mit einer Schließung der Grenze. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Wenige Wochen vor den Kongresswahlen hat US-Präsident Donald Trump damit gedroht, die Südgrenze nach Mexiko zu schließen. "Ich muss in schärfster Form Mexiko bitten, diesen Ansturm zu beenden", schrieb Trump. "Wenn Sie nicht in der Lage sind, das zu tun, werde ich das US-Militär rufen, um unsere Südgrenze zu schließen", fügte er hinzu.



Trump hatte vor wenigen Tagen Hilfszahlungen an Guatemala, Honduras und El Salvador ausgesetzt, weil aus diesen Ländern Flüchtlinge über Mexiko in die USA strömten.