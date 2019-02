Abriss eines Mauer-Prototypen.

Quelle: Gregory Bull/AP/dpa

Die Prototypen für die von US-Präsident Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko werden eingerissen. Mit Baggern begannen Arbeiter, acht große Mauerstücke an der Grenze zwischen San Diego und Tijuana zu zerstören.



Die Regierung erklärte, Elemente der Protypen seien in die aktuellen Pläne für Grenzsperranlagen eingeflossen, deshalb hätten sie ihren Zweck erfüllt. Pro Stück kosteten die Barrieren 300.000 bis 500.000 Dollar, für Trumps Gegner eine Verschwendung von Steuergeld.