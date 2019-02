Soldat und Grenzschützer an der Grenze zu Mexiko (Achiv).

Quelle: Sgt. Mark Otte/Texas Military Department/AP/dpa

Die US-Regierung verlegt zusätzlich 3.750 Soldaten an die Grenze zu Mexiko. Dort sollen sie unter anderem 240 Kilometer Stacheldraht verlegen, um Migranten von einer illegalen Einreise abzuhalten. Das teilte das Pentagon mit. Damit steigt die Zahl der US-Soldaten an der Grenze auf etwa 4.350.



In den vergangenen Monaten hatten sich Tausende Migranten aus Mittelamerika auf den Weg Richtung USA gemacht. Ende 2018 waren etwa 6.000 bis nach Tijuana/Mexiko an die US-Grenze gelangt.