Die bayerische Landespolizei am Grenzübergang Kirchdorf am Inn. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Nach langen Diskussionen zwischen Freistaat und Bund über die endgültige Kompetenzverteilung hat die neue bayerische Grenzpolizei mit Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze begonnen. Die Kontrollen sollen flexibel und stundenweise an diversen Grenzübergängen installiert werden.



Sie sollen die festen Kontrollen an drei großen Autobahn-Grenzübergängen ergänzen. Die Grenzpolizei darf die Grenzkontrollen aber nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes durchführen.