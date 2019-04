Grenzkontrolle Deutschland - Österreich.

Deutschland verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Österreich bis zum 11. November 2019. Das Innenministerium begründet die Entscheidung damit, dass nach wie vor eine hohe Zahl von illegalen Grenzübertritten festgestellt werde.



In einem Schreiben an die EU heißt es, zwischen November 2018 und Februar 2019 seien monatlich etwa 950 Fälle illegaler Grenzübertritte registriert worden. Außerdem sei das "Migrationspotenzial" über das östliche Mittelmeer und die Balkanroute wieder gewachsen.