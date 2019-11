Polizisten überprüfen ein beschädigtes Polizeiauto. Archivbild

Quelle: Johan Nilsson/AP/dpa

Reisende aus Schweden müssen fortan damit rechnen, dass sie an der Grenze zu Dänemark nach ihrem Pass gefragt werden. Dänemark hat stichprobenartige Grenzkontrollen eingerichtet. Damit hofft das Land zu verhindern, dass die zunehmende Bandenkriminalität in Schweden auf Dänemark überspringt.



In Schweden gab es in diesem Jahr ungewöhnlich viele Gewaltfälle mit Explosionen und Schüssen. In den vergangenen acht Jahren wurden 38 Menschen in Malmö von Schüssen getötet. Nur sechs Fälle habe die Polizei aufklären können.