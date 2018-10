Familientreffen für drei Minuten an Grenze zwischen USA und Mexiko Quelle: reuters

Familienzusammenführungen für wenige Minuten an der mexikanisch-amerikanischen Grenze: Mehr als 240 Familien haben sich an der extra dafür geöffneten Grenze nahe der mexikanischen Stadt Anapra und Sunland Park im US-Staat New Mexico getroffen. Das berichtet der TV-Sender KTSM.



Die Familien wurden durch Abschiebungen und Auswanderung getrennt. Zum sechsten Mal ermöglichten die Menschenrechtler von Border Network For Human Rights das Zusammentreffen unter dem Motto "Umarmungen, keine Mauern".