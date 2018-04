Nationalgardisten verstärken die Grenze zu Mexiko. Quelle: Maj. Randall Stillinger/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Die US-Bundesstaaten Arizona und Texas wollen Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko schicken. Arizona plane, etwa 150 Nationalgardisten zu senden, schrieb der republikanische Gouverneur Doug Ducey im Kurznachrichtendienst Twitter. Texas stelle 250 Soldaten zur Verfügung, berichteten US-Medien.



Die ersten Nationalgardisten aus Texas seien bereits entsandt worden. Donald Trump hatte seine Regierung angewiesen, den Einsatz der Nationalgarde an der Grenze in die Wege zu leiten.