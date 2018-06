Soldaten der irakischen Armee im Kamf gegen den IS. Quelle: Khalid Mohammed/AP/dpa

Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hat das "Ende des Krieges" gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in seinem Land verkündet. "Unsere Streitkräfte kontrollieren vollständig die irakisch-syrische Grenze und daher verkünde ich das Ende des Krieges gegen Daesch (IS)", sagte al-Abadi bei einer Konferenz in Bagdad.



Am Donnerstag hatte das russische Verteidigungsministerium bereits erklärt, dass die IS-Miliz in Syrien vollständig besiegt worden sei.