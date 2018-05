Ein israelisches Militärflugzeug ist abgestürzt. Symbolbild Quelle: Jim Hollander/EPA/dpa

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine in das Land eingedrungene "iranische" Drohne abgeschossen. Außerdem habe das Militär iranische Ziele in Syrien angegriffen, von denen die Drohne gestartet worden sei. Bei der Aktion sei ein israelischer Kampfjet abgestürzt.



Die Maschine sei wahrscheinlich nicht von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die Untersuchung laufe, teilte ein Armeesprecher in Tel Aviv mit. Einer der beiden Piloten wurde schwer verletzt.