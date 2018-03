Innenminister sind uneins über Grenzkontrollen im Schengenraum. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengenraum sorgen weiter für Diskussionen unter den EU-Staaten. "Wir müssen zurück zum normalen Schengen-System", sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos nach einem EU-Innenministertreffen in Brüssel.



Im Schengenraum gibt es in der Regel keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen. Zuvor waren am Rande die Innenminister jener Länder zusammengekommen, in denen noch bis Mai Kontrollen laufen, hieß es aus Diplomatenkreisen.