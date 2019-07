Grenzkontrolle Deutschland - Österreich.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Ein Jahr nach dem Streit in der Bundesregierung um Grenzkontrollen zeigt sich, dass die getroffenen Maßnahmen an der deutsch-österreichischen Grenze offenbar ihre Wirkung verfehlt haben: Lediglich 20 Migranten wurden nach ihrer Festsetzung von dort in ein anderes EU-Land zurückgeschickt, wie die "Welt am Sonntag" berichtet.



Die Zeitung beruft sich dabei auf Angaben des Bundesinnenministeriums. Demnach wurden seit August 2018 18 Personen nach Griechenland gebracht und zwei nach Spanien.