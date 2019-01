Trump will 33 Milliarden Dollar.

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will vom Kongress 18 Milliarden Dollar für die erste Phase eines Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko. Dazu kommen noch weitere 15 Milliarden Dollar für andere Maßnahmen an der Grenze.



Trump fordert die Bewilligung dieser Summe dafür ein, dass er ein neues Gesetz auf den Weg bringt. Dabei geht es um den Schutz von fast 800.000 jungen illegalen Immigranten, die die USA sonst verlassen müssten. Im Wahlkampf hatte er versprochen, dass Mexiko die Mauer bezahlen werde.