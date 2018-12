Eine US-Flagge neben einem Zelt in der Unterkunft «El Barretal».

Quelle: Daniel Ochoa De Olza/AP/dpa

Köche und freiwillige Helfer haben in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana ein Weihnachtsessen für Tausende Migranten aus Mittelamerika zubereitet. Sie kochten Paella für rund 2.500 Menschen, die derzeit in der Flüchtlingsunterkunft El Barretal untergebracht sind. Die Paella sei ein Gericht, das geteilt wird und stehe für Freundschaft, erklärte die Organisatoren.



In Tijuana harren derzeit rund 4.000 Menschen aus zentralamerikanischen Ländern aus. Sie hoffen auf Asyl in den USA.