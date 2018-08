Das Ufer des Rheins wird im September aufgeräumt. Archivbild Quelle: Martin Gerten/dpa

Für einen Großputz am Rhein will die Initiative "Rhine CleanUp" grenzüberschreitend ehrenamtliche Mitstreiter gewinnen. Bei einem Aktionstag am 15. September sollen sie demnach Müll an sämtlichen Rheinufern in Europa sammeln. Viele Kommunen sind dabei, wie die Organisatoren in Friedrichshafen mitteilten.



Die Helfer wollen die Ufer von der Quelle in der Schweiz bis hin zur Mündung in den Niederlanden reinigen. Städte wie Rotterdam, Köln, Wiesbaden, Basel und Konstanz nehmen teil.