Dennoch müsse die Politik Grenzwerte festlegen, die nicht zum Stillstand der Gesellschaft führen. Der krebserregende Stoff Benzol kommt zum Beispiel durch Verbrennungsprozesse und Benzinmotoren überall in der Luft in geringen Mengen vor. "Null ist da nicht mehr machbar, sonst würden Industrie und Verkehr von heute auf morgen stillstehen", so Straff. Die Bundesregierung hat also einen Grenzwert von fünf Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel festgelegt. Ein Kompromiss, wie bei so vielen Grenzwerten. Und das Ergebnis jahrelanger Prozesse, in denen Experten in Fachausschüssen und Bundesbehörden berechnen, wie groß die Risiken der Bevölkerung durch einen Gefahrstoff sein könnten und dürfen.