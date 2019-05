Wir wären ja bescheuert, wenn wir das Thema liegen lassen würden. AfD-Europakandidat Jörg Meuthen

Auf EU-Ebene liegen die Ökos in Umfragen aber nur bei 7,6 Prozent der Wählerstimmen - trotz derzeit 18 Prozent in Deutschland. Zur Umsetzung des Pariser Abkommens hat das EU-Parlament bereits diverse Gesetzespakete verabschiedet, darunter eine Reform des Emissionshandels, neue Vorgaben zur Energieeffizienz sowie Klimaschutzauflagen für Autos und Lastwagen. Eine wichtige Entscheidung steht aber noch aus: eine langfristige Klimaschutzstrategie bis 2050. Die EU-Kommission will bis dahin ein "klimaneutrales" Europa, also die Abkehr von Kohle, Gas oder Öl und einen radikalen Umbau von Wirtschaft, Energieerzeugung und Verkehr.



Der Streit darüber hat erst begonnen. Die Schwedin Thunberg will kräftig mitmischen. "Wir werden weiter für diesen Planeten kämpfen", rief sie unlängst Demonstranten in London zu. Die AfD hält dagegen. Ihr Europa-Spitzenkandidat Jörg Meuthen verspottet die 16-Jährige als "heilige Greta" und sieht in der Klimadebatte Potenzial für seine Partei. "Wir wären ja bescheuert, wenn wir das Thema liegen lassen würden", sagte Meuthen dem "Spiegel".